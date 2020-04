Comentarista de TV Azteca confirma que tiene coronavirus

TV Azteca se estremece una vez más por un nuevo caso confirmado de coronavirus en sus instalaciones, esta vez en el ámbito deportivo: el comentarista Pedro Antonio Domínguez, quien confirmó haber dado positivo en la prueba que se realizó.

A través de su cuenta de Twitter, el narrador, quien también forma parte del Ritual NFL compartió que se realizó la prueba para saber si se había contagiado por Covid-19 y lamentablemente el resultado fue positivo.

Asimismo, aprovechó para hacer un llamado a la gente que aún no toma conciencia de la gravedad que representa este virus, pues hay que destacar que a la fecha hay quienes aún dudan de su peligrosidad o incluso de su existencia.

"Amigos tuiteros hoy me informaron que di positivo al Covid19. Lo publico solo para que se tomen en serio las medidas. No es un chiste, cuídense y si se pueden NO SALGAN DE SUS CASAS", pidió el comunicador, quien también colabora para ADN 40.

Lo publico solo para que se tomen en serio las medidas. No es un chiste, cuídense y si se pueden NO SALGAN DE SUS CASAS. — Pedro Antonio Domínguez (@pedrodomg) April 7, 2020

Hace unas semanas se confirmó que uno de los conductores de espectáculos de la misma televisora, Patricio Borghetti, también dio positivo en coronavirus, mientras que hace unos días otro colaborador, desde España, el corresponsal de deportes Carlos Hernández compartió la misma noticia.

Hay que destacar que en las últimas 24 horas, en México se registraron 346 nuevos infectados por la enfermedad Covid-19, alcanzando un total de 2,785 desde el inicio de la pandemia. Además, confirmaron 141 muertes y hasta el momento, existen 7,526 sospechosos y hay 15,099 descartados.

