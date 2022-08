Europa ya conoce su camino en una UEFA Champions League tuyo sorteo es el único tema de conversación en el viejo continente ahora mismo. Los medios no dudan sobre quien salió bien y mal parado.

Estambul se encuentra un poco más cerca, Karim Benzema y Carlo Ancelotti fueron premiados, el sorteo tuvo su lugar y todo se encuentra armado de cara a una nueva edición de la UEFA Champions League. Los 32 mejores equipos del viejo continente ya conocen su camino tras unos emparejamientos que dejaron claras reacciones y portadas en la prensa europea.

Desde el viejo continente no hay otro tema ahora mismo que so sea ese sorteo donde ya hay grupos de la muerte, afortunados y mucho morbo por delante. Con Real Madrid defendiendo un título que como mínimo será suyo hasta el próximo 10 de junio, Europa analizó una cita en Estambul donde la suerte jugo para unos y no para otros desde la previa.

Por LaLiga las reacciones son variadas, pues medios como MARCA, AS, Sport y Mundo Deportivo respiran por el futuro de Atlético y Real Madrid al mismo tiempo que tiemblan por los retos que se vienen por delante para clubes como Barcelona o Sevilla. La Champions se encuentra a la vuelta de la esquina y en menos de dos semanas, volveremos a oír el himno de la Orejona por todo lo alto.

“Brutal”

“La suerte, para la capital…Los mejores…Brutal…Bombazo de Champions”, los titulares de medios como MARCA, AS, Sport y Mundo Deportivo para analizar el resultado de un sorteo donde lo que ocurra entre Barcelona, Bayern Múnich e Inter de Milan acaparará todo en las próximas semanas.

“Misión a marte”, dictan desde L’Equipe al mismo tiempo que en Italia la Gazzetta dello Sport hablan de los duros rivales que enfrentará el Calcio en la fase de grupos: “Campeones para los cuatro”. La UEFA Champions League ya se encuentra aquí y hasta el mes de noviembre se vendrá por delante una avalancha de encuentros donde empezaremos a conocer quienes son los 16 mejores equipos del planeta.