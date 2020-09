Comisión Disciplinaria abrió un expediente contra Juan Reynoso por sus quejas

Con una épica remontada, América le ganó 3-2 a Puebla en el Estadio Cuauhtémoc y consiguió subirse a lo más alto de la tabla general de posiciones del Guard1anes 2020. Sin embargo, y por fuera del rendimiento que mostraron los conducidos por Miguel Herrera, hubo fuertes críticas contra Marco Antonio Ortíz.

"Siempre pasan estos penales que en nuestra área, si son penales, no van ni siquiera al VAR. Hoy lo que anticipamos, más allá de correcciones era que de cualquier contacto iba a venir un penal. Y uno no es adivino, uno ya tiene tanto tiempo en esto y esa parte hace que no compitamos en igualdad", lanzó Juan Reynoso, entrenador de La Franja, en la conferencia de prensa posterior al encuentro.

Al parecer, sus declaraciones hicieron bastante ruido en los pasillos de la Liga MX porque las autoridades ya determinaron cobrárselas de alguna manera. Ahora el estratega peruano podría ser suspendido o multado económicamente si así lo deciden con el correr de los siguientes días.

#ComisiónDisciplinaria | Se abre investigación para el Director Técnico del Club Puebla, Juan Reynoso.



#ComisiónDisciplinaria | Se abre investigación para el Director Técnico del Club Puebla, Juan Reynoso.

— Federación Mexicana de Fútbol (@FMF) September 10, 2020

"La Comisión Disciplinaria informa que, con fundamento de lo dispuestos por el Artículo 84 y 85 del Reglamento de Sanciones, recibió por parte de la Comisión de Árbitros una solicitud de investigación por las declaraciones efectuadas por el director técnico del Club Puebla", comenzó el comunicado.

Posteriormente, la FMF informó que registraron a la perfección todos los datos que tengan antes de comunicar una sanción para el timonel de los Camoteros: "Una vez que se realice el análisis de las pruebas y demás documentos aportados, emitirá la resolución correspondiente".

