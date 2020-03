Complicaciones para Gerardo Martino: el Coronavirus le impediría citar a un jugador importante a la Selección

El próximo lunes Gerardo Martino dará a conocer la lista de convocados de la Selección Mexicana para la próxima fecha FIFA, en donde el Tri se enfrentará a República Checa (26/3) y Grecia (29/3).

A la hora de elegir a los jugadores que formarán parte de la misma, hay algo que preocupa demasiado al entrenador argentino y tiene que ver con Hirving Lozano.

#Sub23 | ¡Ya casi! �� ��



¡La próxima semana iniciamos nuestra participación en el Preolímpico en Guadalajara! ⚽️ ����

¿Ya apuntaron bien las fechas, Incondicionales? �� #PasiónyOrgullo | #FMFporNuestroFútbol pic.twitter.com/HJ0EYYdaeP — Selección Nacional (@miseleccionmx) March 10, 2020

Más allá de que el Chucky no está teniendo una buena temporada ya que Gennaro Gattuso no lo tiene en cuenta y no tiene muchos minutos de juego, habría un problema aún más grande para convocarlo.

Es que Italia está viviendo una situación alarmante debido al Coronavirus, por lo que se tomó una medida sin precedentes: se declaró zona roja a todo su territorio y cerró las fronteras.

#ÚltimaHora �� El Gobierno prohíbe todos los vuelos desde Italia a España https://t.co/NXqaxyzXst — EL MUNDO (@elmundoes) March 10, 2020

Las salidas y entradas al país solo se darán por razones de emergencia justificada. De esta manera, es muy complicado que Lozano pueda viajar a los próximos partidos de la Selección Mexicana.

