Con una baja: Tigres se queda sin un jugador para debutar ante Necaxa por el Guard1anes 2020

Cada vez falta menos para que el balón comience a rodar en la competencia oficial. Después de cuatro meses de inactividad, los equipos vuelven al ruedo con el objetivo de encarar el nuevo torneo de la Liga MX: el Guard1anes 2020.

Algunos equipos no podrán contar con la totalidad de sus jugadores de plantilla, y no sólo por presentar elementos infectados de Covid-19. Determinados futbolistas no podrán estar para el arranque del certamen, ya que deben cumplir fechas de suspensión adjuficadas en la última jornada del Clausura 2020.

Quiñones, ausente en el debut de Tigres (Getty).

Tigres, por ejemplo, no podrá contar con Julián Quiñones. El ecuatoriano fue expulsado frente a Juárez, en lo que fue el duelo perteneciente al Sub-20, por la fecha 10 del Clausura 2020. Con dos fechas de sanción, además del duelo con Necaxa, se perderá la segunda jornada ante Pachuca.

Mientras tanto, Ricardo Ferretti ya diagrama lo que sería el once titular para enfrentar a los Rayos, este viernes, desde las 19.30 horas, en el estadio Victoria. Tuca repetiría el mismo equipo que dispuso en la Copa por México.

Cabe mencionar que los felinos viajaron rumbo a Aguascalientes. Los jugadores partieron a las 15 horas en un vuelo charter y en las próximas horas arribarán al hotel, donde aguardarán por la espera del duelo.

