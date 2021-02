Oficial: fechas y horarios de los Octavos de Final de la Concachampions

El pasado 22 de diciembre Tigres UANL se consagró como Campeón de la Concacaf Champions League por primera vez en su historia al derrotar por 2-1 a Los Angeles Football Club. André-Pierre Gignac fue la gran figura del certamen (título de goleo incluido) y, posteriormente, los Regiomontanos se apoyaron en él para realizar un trabajo histórico en el Mundial de Clubes.

Los Felinos han puesto la vara muy alta en este aspecto, por lo que los equipos que competirán en la próxima edición de la Concachampions tendrán la difícil tarea de repetir o mejorar su hazaña. La organización publicó hace instantes las fechas y los horarios de los partidos de Octavos de Final, los cuales serán en un mes y medio.

Tigres, el último campeón de la Concachampions (Getty Images)

Cabe resaltar que los participantes son: Marathón, Portland Timbers, Alajuelense, Atlanta United, Arcahaie, Cruz Azul, Deportivo Saprissa, Philadelphia Union, León, Forge o Toronto FC, Olimpia, América, Real Estelí, Columbus Crew, Club Atlético Pantoja y Monterrey. Dato importante: los siguientes horarios corresponden al centro de México.

Partidos de Ida

Martes 6 de abril de 2021

18:00hs: CD Marathón (HON) vs Portland Timbers (USA) - Estadio Olímpico Metropolitano, San Pedro Sula, Honduras

20:00hs: LD Alajuelense (CRC) vs Atlanta United FC (USA) - Estadio Alejandro Morera Soto, Alajuela, Costa Rica

22:00 Arcahaie FC (HAI) vs Cruz Azul (MEX) - Estadio Olímpico Felix Sanchez, Santo Domingo, República Dominicana



Miércoles 7 de abril de 2021

18:00hs: Deportivo Saprissa (CRC) vs Philadelphia Union (USA) - Estadio Ricardo Saprissa Aymá, San José, Costa Rica

20:00hs: Club León (MEX) vs Forge FC o Toronto FC (CAN) - Estadio León, León, México

22:00hs: CD Olimpia (HON) vs Club América (MEX) - Estadio Tiburcio Carias Andino, Tegucigalpa, Honduras



Jueves 8 de abril de 2021

20:00hs: Real Estelí FC (NCA) vs Columbus Crew SC (USA) - Estadio Nacional, Managua, Nicaragua

22:00hs: Club Atlético Pantoja (DOM) vs CF Monterrey (MEX) - Estadio Olímpico Felix Sanchez, Santo Domingo, República Dominicana

Fechas y horarios de los Octavos (Concachampions)

Partidos de Vuelta

Martes 13 de abril de 2021

18:00hs: Atlanta United FC (USA) vs LD Alajuelense (CRC) - Fifth Third Bank Stadium, Kennesaw, GA, USA

20:00hs: Portland Timbers (USA) vs CD Marathón (HON) - Providence Park, Portland, OR, USA

22:00hs: Cruz Azul FC (MEX) vs Arcahaie FC (HAI) - Estadio Azteca, Ciudad de México, México



Miércoles 14 de abril de 2021

18:00hs: Forge FC o Toronto FC (CAN) vs Club León (MEX)

20:00hs: Club América (MEX) vs CD Olimpia (HON) - Estadio Azteca, Ciudad de México, México

20:00hs: Philadelphia Union (USA) vs Deportivo Saprissa (CRC) - Subaru Park, Chester, PA, USA



Jueves 15 de abril de 2021

20:00hs: Columbus Crew SC (USA) vs Real Estelí FC (NCA) - Historic Crew Stadium, Columbus, OH, USA

22:00hs: CF Monterrey (MEX) vs Club Atlético Pantoja (DOM) - Estadio BBVA, Monterrey, México

Cuadro de la competición (Concachampions)

Cuartos, Semifinal y Final

Cuartos de final: 27-29 de abril (ida) y 4-6 de mayo (vuelta)

Semifinales: 10-12 de agosto (ida) y 14-16 de septiembre (vuelta)

Final: 26-28 de octubre (partido único)

