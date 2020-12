Álvaro Morales menospreció a Los Ángeles FC de Carlos Vela, el rival de Cruz Azul por Concachampions

Cruz Azul enfrentará a Los Ángeles FC de la MLS, por los cuartos de final de la Liga de Campeones de la Concacaf, este miércoles a las 21:30 horas del Centro de México en la ciudad de Orlando, Florida. Será una llave a único partido, ya que la Máquina y LAFC no se enfrentaron anteriormente por la interrupción del certamen debido a la pandemia de Covid-19.

Los Celestes buscarán avanzar a semifinales y consagrarse en esta Concachampions, buscando también reponerse de la histórica goleada por 4-0 sufrida ante Pumas UNAM en las semifinales del Torneo Guard1anes 2020 de la Liga MX.

En la previa del encuentro por el certamen continental, el periodista de ESPN Álvaro Morales se refirió al partido y aseguró que Cruz Azul es favorito para avanzar en esta instancia, ya que consideró que el conjunto de la Major League Soccer es un equipo que nadie conoce.

De la misma manera, el comentarista resaltó que el único elemento interesante de Los Ángeles FC es el delantero mexicano Carlos Vela, ya que al resto de los elementos nadie los tiene en cuenta.



.@AlvaritoMorales no se guardó nada sobre el equipo de Carlos Vela. ��



"Nadie los conoce". ❌

“Los jugadores del LAFC no son jugadores de calidad. No nos importa, ya que nadie los conoce, a esos jugadores no los conoce ni su jefa, son Carlos Vela y diez más”, manifestó el Brujo.

Y cerró con otro dardo: “Quiénes son esos, en qué mesa comen. Si me toca hacer el partido, yo me preparo para ese partido, ya que tengo que tener conocimientos, pero no sirve que me sepa los nombres, nadie los conoce”.

En busca del pase a la Semifinal. #UnaFormaDeVida

