Contundente: Miguel Herrera opinó sobre la posibilidad de que Rogelio Funes Mori juegue en la Selección Mexicana

Rogelio Funes Mori ha demostrado desde su llegada al futbol mexicano ser uno de los delanteros con más jerarquía del país. Sus números hablan por sí sólos y sus goles en momentos importantes confirman esto. Por eso se animó a levantar la mano para ser tenido en cuenta en el Tri dirigido por Gerardo Martino, algo que no le cayó muy bien a algunas personas.

A pesar de haber hecho el mérito suficiente para tener una oportunidad, varios personajes importantes se opusieron a esta posibilidad de manera contundente. Luis Matador Hernández fue muy duro al mencionar que se "ríe" de que el Melli represente a la Selección Mexicana y ahora fue Miguel Herrera el que lo acompaña en su postura.

Rogelio Funes Mori celebrando su gol en el Azteca en la Final del Apertura 2019 (Getty Images)

En un diálogo con ESPN, el Piojo fue consultado sobre este tema y no dudó. A pesar de asegurar que es un gran jugador, apuntó que el equipo del Tata tiene varios delanteros por encima del argentino y no debería ser convocado. Raúl Jiménez, Henry Martín y José Juan Macías, para el DT del América, tienen que ser los 3 atacantes tenidos en cuenta.

"A mí se me hace un gran jugador, creo que en este momento no necesitamos un delantero, hay jugadores en Europa funcionando, hay jugadores en México que están haciendo su trabajo, hoy creo que no necesitamos de un naturalizado. Funes Mori tiene toda la categoría, pero no hay necesidad de eso", señaló Miguel Herrera.

Cabe resaltar que el argentino fue una de las razones por las que Rayados dio la vuelta olímpica en el estadio Azteca ante las Águilas en el Apertura 2019. Marcó un golazo de chilena en la ida al minuto 93, anotó el tanto que provocó la prórroga en la vuelta y luego no falló en la tanda de penales. Está claro que en Coapa todavía no se olvidan de eso.

