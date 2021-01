"No vamos a ir si nos siguen tratando de manera desigual": Arriola pone condiciones a Conmebol para volver a Libertadores

En México sí hay deseos de volver a competir en la Copa Libertadores, sin embargo, el presidente de la Liga MX, Mikel Arriola, fue claro con las condiciones hacia la Conmebol para que eso pueda ocurrir: Si no se trata con igualdad a los equipos mexicanos no van a regresar.

En entrevista para TUDN, el mandamás del máximo organismo del futbol mexicano recordó las desigualdades que los equipos de la Liga MX sufrían en el torneo continental por no pertenecer a la Confederación sudamericana, una de ellas era que no se les permitía disputar la Final de Vuelta como locales, pues cuando los clubes nacionales participaban, todavía no se determinaba la Final a partido único y en una sede neutral.

"El tema de la Copa Libertadores está abierto. No vamos a ir si nos siguen tratando de manera desigual. Si lo que lleva México son más recursos, más patrocinadores, pero resulta que quedamos en primer lugar y no podemos jugar la Final de Vuelta en nuestro país, pues ahí sí estamos en una desventaja; y eso, me parece que no lo debemos aceptar", advirtió Mikel Arriola, presidente de la Liga MX.

Sí hay interés para que equipos de la Liga MX vuelvan a la Copa Libertadores

Por otra parte, Mikel Arriola destacó que al ser una de las mejores 10 ligas de todo el mundo, la Liga MX genera gran interés en la Conmebol para volver a competir en su torneo más importante a nivel de clubes, el cual es recíproco por parte del futbol mexicano, que buscaría acomodar su calendario para que se lleve de la mejor manera la competición.

"Hoy somos la liga número 10 del mundo y esto implica que hay interés tanto del norte como del sur en el futbol mexicano, como nunca antes. Hay interés de Conmebol, hay interés de Concacaf y México puede, con 18 equipos, encontrar muchas combinaciones", insistió el directivo.

"En la medida que los equipos mexicanos puedan tener mayores vitrinas, tanto de ingreso como de competitividad, vamos a poder ir elevando ese nivel", Mikel Arriola, presidente de la Liga MX.

