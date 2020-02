José Juan Macías fue una pieza clave en León ya que en una temporada anotó 19 goles para los Panzas Verdes que siempre lograron clasificar a la Liguilla con él como elemento.



De todas maneras, Ignacio Ambriz habló sobre el atacante con ESPN y expresó que no extrañan para nada ya que no resintió su salida a su equipo.

“Creo que se cerró ese tema. Es cierto que como en su momento fue lo de Boselli, Macías nos dio una buena cantidad de goles”, comenzó a expresar el estratega sobre el atacante.

Además, comentó que actualmente solo queda desearle lo mejor ya que con el creció al igual que todo el equipo cuando el formó parte de los Panzas Verdes.

“Creo que el equipo no lo resiente porque hemos hecho 13 goles en cinco partidos y llevamos una buena cuota”, expresó el técnico de León sobre como se fue adaptando su equipo.

“En el transcurso (del campeonato) trato de no depender de un solo jugador porque ahí sí se me complicarían las cosas”, finalizó Ignacio Ambriz con ESPN al referirse que no extraña al actual jugador de Chivas.



