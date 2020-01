Cristian Calderón, encantado con el recibimiento que le dieron en Chivas

Tanto en los partidos de pretemporada, como en los entrenamientos y en redes sociales, los hinchas dieron su muestra de cariño y apoyo al jugador que llega proveniente de Necaxa.

“Me siento muy contento y agradecido con la afición que me recibió así, me aplaudieron y me alentaron", manifestó el lateral izquierdo sobre la cálida bienvenida que recibió en el conjunto de Luís Fernando Tena.

El futbolista de 22 años también aclaró que no le genera presión tanta expectativa con su llegada, sino lo contrario: lo motiva. "Me siento contento de vestir estos colores y de respaldar a Chivas, es motivación, presión para nada”, declaró ante la prensa.

Por último, mostró la ansiedad del equipo por debutar el sábado contra Juárez : "Estamos con ansias de que inicie el torneo para sacar la primera victoria en casa, haciéndolo de la mejor manera”.

