Lo que le preocupa a todo Cruz Azul: la baja efectividad de Hugo Sánchez como entrenador

Cruz Azul acordó con Hugo Sánchez, quien se convertirá en su entrenador si es que no sucede nada imprevisto. El histórico goleador será el reemplazante de Robert Dante Siboldi, quien hizo un muy buen papel en La Máquina, pero donde la situación de la eliminación ante Pumas UNAM terminó pesando más de la cuenta.

No hay dudas del Pentapichichi como futbolista, donde logró destacarse en todos los equipos en los cuales participó, incluida una enorme trayectoria por el Real Madrid. No obstante, su rol como estratega está en duda, ya que su última vez dirigiendo se dio recién en el 2012 y los números no lo acompañan.

Sin dudas, el mayor logro de Sánchez es haber sido bicampeón con Pumas UNAM en el 2004, lo que lo llevó a ponerse el buzo de director técnico en la Selección de México. Sin embargo, todo lo que llegó después de su salida de los Felinos fue negativo, al punto que terminó dejando la profesión para dedicarse a ser analista de televisión.

El porcentaje que le preocupa a todo Cruz Azul

El futuro entrenador de Cruz Azul no tiene los mejores números, si es que se refiere a la estadística. Después de aquel paso por Pumas UNAM, Hugo Sánchez tuvo un pésimo 33.33% de efectividad en el Clausura 2005 y Apertura 2005, donde dirigió 27 partidos, ganó 7, empató 6 y perdió 14.

En cuanto a sus números como entrenador en general, el Pentapichichi estuvo al mando en 275 encuentros, donde sus equipos se impusieron 119 ocasiones, igualaron en 87 y cayeron en otras 69. Es decir, su efectividad es del %43,3 como estratega, un número que toda La Máquina espera que se pueda levantar.

