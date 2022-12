La definición del Grupo E del Mundial ha sido la más controvertida. El segundo gol de Japón ante España sembró la polémica, sobre todo por el accionar del VAR, pero hay otro motivo que ha generado debate. Algunos aseguran que 'La Roja' se dejó perder estratégicamente, pensando en un mejor cruce para octavos y cuartos de final, sobre todo, evitando el lado de Brasil.

Hugo Sánchez, histórico delantero mexicano y leyenda de Real Madrid en los '80, aseguró en ESPN que España se dejó perder. Incluso asumió que esto fue pensado por Luis Enrique para evitar a Brasil en los cuartos de final de Qatar 2022.

"Yo te aseguro. No estaba ahí; no estoy en la mente de Luis Enrique, pero Luis Enrique habrá pensado cuál era la fórmula para evitar, en los cuartos de final, a Brasil. Hay riesgo, sí, y ese riesgo te lo juegas", le comentó Hugo Sánchez ante la consulta de David Faitelson en ESPN.

"(Luis Enrique) No lo va a decir nunca, los técnicos no vamos a decir nunca 'me dejé ganar'. Simplemente es 'prefiero esto'", aseguró el 'Pentapichichi' ante la incredulidad de varios de los analistas con los que compartía programa. Y agregó: "Digo la 'neta', no es que España le tenga miedo a Brasil, sino respeto".

Hugo Sánchez es leyenda absoluta de Real Madrid, al haber marcado 208 goles en 282 partidos jugados oficialmente, a la vez que ganó nueve títulos (incluyendo cinco ligas españolas). También destaca por haber jugado en Atlético de Madrid y Rayo Vallecano en España. Fue entrenador de Almería, mientras que en México, a Necaxa, Pumas de la UNAM y la Selección de México.

