Ojo, Cruz Azul: Miguel Herrera confesó llamados de Arabia y China

Cruz Azul y Club América pueden ser los equipos protagonistas de un ya clásico en los mercados de fichajes: el trueque de entrenadores. Robert Dante Siboldi puede ser el sucesor de Miguel Herrera en las Águilas, mientras que el Piojo puede hacer lo propio del uruguayo en La Máquina. Todo esto, a pocas horas de diferencia.

Si bien todavía no se ha anunciado ninguna contratación oficial, varias fuentes han mencionado que lo de Siboldi con el América está muy cerca de llevarse a cabo. En tanto, lo del entrenador mexicano con Cruz Azul no está muy avanzado, aunque es uno de los principales candidatos para ocupar el puesto de estratega.

No obstante, los Cementeros deben apurarse para llevarse al Piojo, ya que el mismo reconoció que tuvo algunos llamados de algunas ligas menos competitivas, pero de mucha billetera. Además, advirtió que su nombre ya circula entre varios equipos europeos, como así también la selección chilena de futbol.

�� Miguel Herrera:

Siempre serás parte de nuestra historia de grandeza ��

Gracias y suerte en tus futuros proyectos.

�� #SOMOSAMÉRICA �� pic.twitter.com/7NQTlpJMY5 — Club América (@ClubAmerica) December 23, 2020

Miguel Herrera reconoció llamados de China y Arabia

“Me han llamado de fuera, de Arabia, de China, no me llama la atención eso ahorita. Por supuesto que está también mi nombre en la mesa de la gente de Chile, que me ha estado llamando para ver si me interesa, es una selección atractivísima, pero tampoco he recibido una llamada de la Federación chilena, yo lo sé porque me dijeron que está surgiendo mi nombre en la selección de Chile y me da gusto”, reconoció en TUDN.

Además, se refirió al sueño europeo, aunque aquello todavía está lejos: “También me han hablado de Europa, que mi nombre está en la mesa de varios clubes y podrían estar pensando cambiar de técnico y eso me da mucho gusto, pero en concreto no me ha hablado nadie”, sentenció Miguel Herrera.

Lee También