"Lo de Jonathan Rodríguez es falta de profesionalismo": Álvaro Dávila

La situación de Jonathan Rodríguez tiene en vilo a todo Cruz Azul. ¿Será castigado con una sanción deportiva y económica o la directiva determinará aceptar cualquier oferta que llegue internacionalmente? A eso mismo se refirió Álvaro Dávila en una entrevista que le brindó al Canal de Javier Alarcón de YouTube.

"La situación es que no hay ninguna oferta oficial y formal. Acuérdate cómo se manejan los representantes y promotores, ellos mismos la crean para armar ese ambiente de salida. En dos semanas se cierra esto, estamos contrarreloj", respondió el presidente de la institución de La Noria, siendo muy cauto.

Sin embargo, a horas de reunirse con Juan Reynoso para platicar su suspensión, el directivo de La Máquina anticipó por dónde se podría aplicarle un correctivo al delantero uruguayo: "No creo que pueda estar para el otro partido (frente a Pachuca), me estoy adelantando. Yo no lo veo para el siguiente partido".

Habría que confirmar si este video es reciente ... lo cierto es que Jonathan Rodríguez inicia en la banca para enfrentar a @ClubPueblaMX pic.twitter.com/GJIEltertt — Diana Ballinas (@DBallinas) January 17, 2021

"Aunque fuera un lunes en su casa, tener ese video, en esas circunstancias y con el uniforme se me hace inaceptable. Sabemos que por ahí ya es recurrente en muchos casos, es falta de congruencia y profesionalismo", agregó Álvaro Dávila, regañando en vivo y en directo a Jonathan Rodríguez.

Este martes por la tarde será importante para saber qué pasará con el Cabecita. Por lo pronto, aguardará la determinación de las autoridades del club capitalino entrenando en igualdad de condiciones con el resto del plantel profesional. Habrá novedades en las próximas horas...

