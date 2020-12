"El entrenador no confía en mí": Milton Caraglio se cansó de ser suplente en Cruz Azul

Cruz Azul está transitando un momento delicado a nivel deportivo. Deberá viajar a Orlando para completar la etapa definitoria de la Liga de Campeones de la Concacaf con una dolorosa eliminación en el Guard1anes 2020 de la Liga MX ante Pumas UNAM encima. Pero las malas noticias no dejan de aparecer.

Horas después del cruce ante los Universitarios en CU, la cuenta oficial de La Máquina confirmó que, dentro del plantel profesional, hay seis casos positivos de coronavirus. Entre ellos se encuentra José de Jesús Corona, quien no pudo sumar minutos en el Olímpico y debió dejarse su lugar a Sebastián Jurado.

Como si esto fuera poco, Milton Caraglio habló y dejó unas declaraciones polémicas. "El club y muchos aficionados confiaron en mí y veo que el entrenador en mí no confía. A pesar de haber sido subcampeón de goleo y haber logrado tres títulos", dijo el argentino en la plática publicada por Olga Hirata.

“A mi me gusta jugar, me gusta ganar y me gusta correr los riesgos que implica jugar al futbol”.



“Mirarlo desde afuera no es lo mio”.



(2/2)



Milton Caraglio @Caragliom9 #CruzAzul �� pic.twitter.com/WydFmN9jmf — Olga Hirata �� (@OlgaHirata) December 7, 2020

"Si no soy tomado en cuenta, prefiero irme, porque a mí cobrar y estar sentado no me interesa. A mí me gusta jugar, me gusta ganar y me gusta correr los riesgos que implica jugar al futbol. Mirarlo desde afuera no es lo mío", agregó el delantero de 32 años, amenazando con su salida en este mercado de pases.

Silbatazo final, Pumas a la final y esto se vivió en la cancha.



Abro hilo pic.twitter.com/FEC8UuPZAK — Julio ‘Profe’ Ibañez (@julioiba) December 7, 2020

Los números de Milton Caraglio

En el Guard1anes 2020, según las estadísticas de la Liga MX, registró 330 minutos en 10 partidos, de los cuales 3 fueron iniciando como titular. No marcó ningún gol. De hecho, Jonathan Rodríguez y Santiago Giménez fueron mejor considerados por el entrenador, Robert Dante Siboldi.

Posible destino de Milton Caraglio

ATENCIÓN!! Lo contamos ahora en #Estadio3�� La dirigencia de Rosario Central piensa en ir a buscar a MARCO RUBEN para que vuelva a jugar en el club. Si no prospera los otros nombres son MILTON CARAGLIO y DARIO CVITANICH pic.twitter.com/9bAvfFJCgV — Estadio3LT3 (@Estadio3Lt3) December 7, 2020

De acuerdo con la información que llegó desde Argentina, el atacante sudamericano tendría la chance de volver a su país natal. "La dirigencia de Rosario Central piensa en ir a buscar a Marco Ruben para que vuelva a jugar en el club. Si no prospera, los otros nombres son Milton Caraglio y Darío Cvitanich", informó Estadio 3 en su cuenta de Twitter.

Lee También