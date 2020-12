"La cruzazuleada más grande, no lo puedo creer": Paco Villa al aire de TUDN

Contra los pronósticos, y gracias a un agónico gol de Juan Pablo Vigón, Pumas UNAM goleó 4-0 a Cruz Azul en el Olímpico Universitario y remontó el resultado del jueves pasado en el Azteca. Los dirigidos por Robert Dante Siboldi estuvieron totalmente desconocidos en CU y lo pagaron caro sobre la hora.

Todos los aficionados de La Máquina estaban preparados para reeditar la final del Torneo de Invierno 1997 ante León en este Guard1anes 2020 de la Liga MX, pero los del Pedregal les arrebataron dicha chance. Por eso, las redes sociales se inundaron de memes burlándose de una nueva y dolorosa eliminación...

En la transmisión televisiva de TUDN, el narrador del momento clave fue Paco Villa, quien es confeso aficionado del conjunto de La Noria. Y obviamente se le pudo notar la bronca en el momento que los conducidos por Andrés Lillini decretaron la hazaña dejando fuera de competición a los celestes.

En voz del propio @Paco_Villa_: la madre de todas las 'Cruzazuleadas'.... pic.twitter.com/CBrtxEhNvq — Felix Fernandez (@Felixatlante12) December 7, 2020

"La madre de todas las madres, la madre no la quiero decir, pero se impone. Hoy, solamente hoy, en este instante les hablo como cruzazulino. La cruzazuleada más grande, no lo puedo creer", gritó el relator de la reconocido medio de comunicación mientras los futbolistas de la UNAM celebraban en el campo.

"Soy un profesional, y así me ha tocado. Y no cambio el haber transmitido este juego por nada en la vida. Me dolió el alma, pero lo gocé con el corazón", publicó Paco Villa en su cuenta personal de Twitter minutos después de la trágica e inesperada eliminación de Cruz Azul en manos de los Universitarios.

