"No sean gachos, hay que apoyar a Cruz Azul": Xóchitl Gálvez

La herida por la eliminación ante Pumas UNAM en el Universitario aún no se cerró pero Cruz Azul ya inició su camino en el Guard1anes 2021 de la Liga MX. Y lastimosamente para Juan Reynoso, quien tuvo su primera aparición en el banco de los suplentes, fue con una derrota ante Santos Laguna en Torreón.

El siguiente desafío del conjunto de La Noria será el próximo 17 de enero, a partir de las 19 horas del centro, frente a Puebla en el Estadio Azteca de la Ciudad de México. Para buscar el primer triunfo, los futbolistas de La Máquina necesitarán el apoyo de los aficionados que, seguramente, seguirán dolidos.

Xóchitl Gálvez pidió apoyo para Cruz Azul

"Por supuesto que me sigue doliendo esa final ante América, ese 4-0 ante los Pumas que parecía imposible. Simplemente hay amores que no puedes cambiar y el que sientes por tu equipo es uno de ellos. Le doy la bienvenida a Álvaro Dávila como presidente ejecutivo y a Juan Reynoso. No sean gachos, hay que apoyar", dijo la Senadora del PAN a través de su cuenta personal de Twitter este domingo.

Juan Reynoso fue cauteloso

Después de su debut con derrota, el entrenador peruano dejó en claro que esto recién comienza y que todavía hay muchos aspectos por repasar: "En Cruz Azul nunca es fácil digerir una derrota, pueden haber argumentos o pretextos para maquillar lo que pasó hoy. Sabíamos que nos iba a costar trabajo".

