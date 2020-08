Cruz Azul anunció a sus convocados para enfrentar a Querétaro y los aficionados lanzaron un pedido a Robert Siboldi

Empieza la cuarta jornada del Guard1anes 2020 de la Liga MX y Cruz Azul tendrá la posibilidad de continuar en lo más alto de la tabla general de posiciones. Para eso, deberá visitar a Querétaro el próximo miércoles en La Corregidora, desde las 17 horas del centro del país. Y Robert Siboldi tiene sus convocados.

La Máquina iniciará su viaje desde Ciudad de México este mismo martes y el timonel uruguayo facilitó el listado de 23 futbolistas que tendrá a disposición en dicho compromiso. Lógicamente no están Pablo Aguilar y Julio Domínguez por sus inconvenientes médicos, pero tampoco el regreso de Sebastián Jurado.

¿Quiénes fueron citados? Jesús Corona, Andrés Gudiño; Igor Lichnovsky, Josué Reyes, Adrián Aldrete, Juan Escobar, Luis Romo, Joaquín Martínez, Jaiber Jiménez; Rafael Baca, Ignacio Rivero, Yoshimar Yotún, Alexis Gutiérrez, Orbelín Pineda, Elías Hernández, Misael Domínguez, Alex Castro, Jonathan Borja, Roberto Alvarado, Pablo Ceppelini; Jonathan Rodríguez, Milton Caraglio y Santiago Giménez.

Estos son los jugadores que realizarán el viaje a Querétaro. ��#ConTodoContraTodo pic.twitter.com/VT29Cuw2OV — CRUZ AZUL (@CruzAzulCD) August 11, 2020

Aún no hay nada oficial, pero el estratega del conjunto de La Noria ya tendría a sus once titulares escogidos para medirse con los Gallos Blancos. Y no planea mayores modificaciones: Corona; Escobar, Lichnovsky, Reyes, Aldrete; Romo, Baca; Hernández, Alvarado, Pineda; Cabecita Rodríguez.

Ante esta convocatoria, y sabiendo que Siboldi ya piensa en esa formación desde el inicio, los aficionados de Cruz Azul se hicieron sentir en las redes sociales y tuvieron un pedido bastante particular para el día miércoles. ¿Se les cumplirá su deseo?

Ya denle chance a Borja para ver qué trae — CRASCON 7 (@crascon56) August 11, 2020

Queremos ver a Borja ����‍♂️���������������� — Diego Ontiveros (@Diego41992150) August 11, 2020 Denle chance a Borja, Gudiño, Shaggy y Rivero de inicio — ⚽️Jafet Berber����((✙)) (@CrackAzul1) August 11, 2020 Debería darle oportunidad siboldi de mostrarse a shaggy y a Borja. Vamos #cruzazul — Javier Avila (@AvilaFire) August 11, 2020

