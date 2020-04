Terrorífico: Jonathan Borja reveló cómo fue estafado por sus representantes antes de llegar a Cruz Azul

Mientras Jonathan Borja representa a Cruz Azul en la inédita eLiga MX del FIFA 20, se tomó unos minutos y atendió de forma telefónica a un programa deportivo de su país.

El extremo habló sobre su llegada a La Máquina en el último mercado de pases y otras tantas cuestiones pero hubo una que generó mucha empatía por parte de los fanáticos celeste.

Y es que, antes de concretarse su ingreso a La Noria, el jugador ecuatoriano sufrió estafas por parte de los empresarios que lo representaban dentro del mundo del futbol. Muy triste.

"He tenido muy mala experiencia con empresarios. Me robaron, con decirlo que uno se me llevó más de 100 (interprete usted). Tuve mala suerte, me fallaron", narró en diálogo con Al Toque de Radio Caravana.

Borja la pasó muy mal antes de su llegada a la Liga MX y por eso decidió tomar una drástica decisión en cuánto a la contratación de nuevos agentes: "Hoy trabajo solo. Ojalá algún momento me encuentre con buenos empresarios".

