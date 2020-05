Cruz Azul critica a Chivas por querer jugar lo que resta del Clausura 2020 en Guadalajara como única sede

Si bien la Bundesliga reanudó su actividad, y otras ligas podrían continuar por el mismo rumbo en el corto plazo, la Liga MX aún no tiene certezas de cuándo volverá a rodar el balón, mientras que la pandemia del coronavirus no cesa.

Entre tantas propuestas para la nueva puesta en marcha del Clausura 2020, apareció una que encendió la polémica: Chivas ofreció que las jornadas restantes de la competencia y la Liguilla se disputen en Guadalajara como única sede. Desde otros clubes se mostraron en total desacuerdo con la iniciativa.

Tribunas del estadio Akron de Chivas: Cruz Azul logró imponerse 2-1 en el Clausura 2020.

"Chivas quiere llevar agua a su molino y hacer todo allá. Ninguna idea es descartable, pero no podemos llegar a esos niveles de que alguien juegue como local todo el tiempo y con ventajas. Ese no es el caso", explicó Alfredo Álvarez, vicepresidente de Cruz Azul, en diálogo con Mediotiempo.

A su vez, el directivo de la Máquina soltó un comentario entre risas: "Yo también puedo decir 'no nos compliquemos la vida y declaren a Cruz Azul campeón', pero así no son las cosas. Nosotros no estamos peleando absolutamente nada, y menos cosas que no sean justas".

Si bien este lunes hubieron fuertes rumores sobre la posible cancelación del torneo, todavía no hay certezas sobre si efectivamente se reanudará la competencia en tierras aztecas.

