¿Cuánto cobran los árbitros y por qué son los principales afectados?

Como medida de prevención por la propagación del Coronavirus, mucha gente (forzada o no) se queda en su casa en vez de ir a trabajar.

Si bien eso provoca un bien para la salud pública (que en este momento es lo principal), el punto negativo es que el crecimiento económico está siendo seriamente afectado en el mundo. El futbol y la Liga MX no quedan exentos de ello.

Los principales afectados por este parate de la liga son los árbitros, puesto que sus mayores ingresos se dan por dirigir partidos, más allá de que tienen un sueldo fijo de la Federación.

Un árbitro FIFA cobra alrededor de 33 mil pesos mensuales, pero si pita cuatro juegos (lo normal en un mes) se embolsa 160 mil más.

Además, un silbante sin gafete de la liga percibe alrededor de 25 mil pesos. En ambos casos, el ingreso fuerte lo provocan los encuentros (40 mil por cada uno).

Sin embargo, hay una situación aún peor: los del VAR y AVAR no tienen sueldo y dependen de los 14 mil y siete mil que ganan por cotejo. Al no haber ningún duelo en este momento, no están recibiendo dinero...

