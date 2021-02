Lo reveló un excompañero suyo: Cuauhtémoc Blanco no usa tarjetas de crédito porque son para "gente pobre"

Cuauhtémoc Blanco ha marcado una época en el futbol mexicano gracias al indescriptible talento que tenía cuando el balón pasaba por sus pies. El mediapunta histórico del América disputó 3 mundiales con la playera del Tri y jugó casi toda su carrera en su país, pero también se tomó el tiempo de conquistar la Major League Soccer de los Estados Unidos.

El actual gobernador del estado de Morelos tuvo un gran paso por Chicago Fire entre 2007 y 2009, en donde disputó 76 partidos y tuvo una gran influencia en ataque: marcó 19 goles y repartió 26 asistencias. El crack azteca sorprendió a propios y extraños en terreno americano, pero no solamente por sus enormes cualidades futbolísticas.

Cuau Blanco derrochó talento en la MLS (Getty Images)

Según confesó un excompañero suyo en un artículo publicado por The Athletic, Cuau tenía un gusto muy particular por lo exclusivo y lo hacía notar cada vez que compartían una salida. En la anécdota que compartió este jugador cuyo nombre no fue revelado, apuntó que el 10 dejó anonadados a todos con una respuesta impactante sobre por qué se manejaba con tanto efectivo en mano.

Esto tuvo lugar en una mesa VIP de un restaurante. “Sacó la cartera y yo nunca había visto tanto efectivo en mi vida. Tal vez eran 10 mil dólares, pudo ser más", apuntó el testigo haciendo referencia a lo ocurrido cuando el elemento de la Selección Mexicana (por ese entonces) se hizo cargo de pagar la cena.

"¿Por qué traes tanto efectivo? ¿Por qué no usas una tarjeta de crédito?", le preguntó este futbolista toltamente sorprendido por la situación. Blanco, inmediatamente, soltó una respuesta que quedó para la historia: "Porque las tarjetas de crédito son para la gente pobre".

