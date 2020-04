Cubo Torres confesó qué hubiera sido si no fuese futbolista

En entrevista para ESPN, Erick "Cubo" Torres reconoció que, de no haber sido futbolista, se hubiera dedicado a la natación.

"Me hubiera ido por los clavados. Me gusta la natación, me gustan las olimpiadas y todo el tipo de clavados. Si no hubiera sido futbolista lo sería", mencionó el Cubo en entrevista mediante Instagram.

Además, confesó que sigue de cerca las competencias de natación y que tiene amigos que realizan dicha profesión.

"¿De la cancha a la alberca? ��⚽️��"

"Pollo' es buen amigo y lo admiro, porque es una disciplina que me encanta y me hubiera dedicado a natación o clavados, los dos me emocionan", confesó, haciendo referencia a Iván García.

Más adelante, el jugador de Tijuana aseguró que su ídolo en trampolín es el histórico Fernando Platas. "Nos hizo vibrar y gritar como locos con sus clavados", señaló.

