Damm: "Me gustaría, en un futuro, regresar a Tigres"

A pocos meses de partir de forma definitiva, Jürgen Damm actualmente disfruta a su manera y en tiempos de cuarentena sus últimos momentos como futbolista de Tigres. En diálogo con Manuel Fanizza, el reconocido extremo mexicano, analizando su ciclo en el club con el que logró alcanzar la gloria en más de una oportunidad, manifestó: "Siento que le pude haber dado más a Tigres en diferentes aspectos. Colectivamente cumplimos. En lo personal pude haberle dado más, por eso siento que quedé en deuda".

"Me llena de orgullo y motivación saber que la gente me quiere bastante, que no quiere que me vaya. La decisión que tomé fue en base a la regularidad y fue la más difícil de mi vida. Aquí estoy muy feliz. La decisión fue en base a tener regularidad, un jugador tiene que ser autocrítico y si de verdad quiere una institución tiene que ser autocrítico y salir de la zona de confort, no estar en un lugar sólo para cobrar... Decidí buscar algún lugar en el que pueda tener más regularidad", agregó exteriorizando su felicidad por el legado que deja en Tigres y el motivo por el cual decidió salir de Los Felinos.

Saltando a lo que será su futuro, Jürgen, dejando en claro que ya tiene todo definido y arreglado con la que será su próxima institución, a su vez indicó: "Ya tengo todo hablado y estipulado con la gente que trabajo. Esto va a ser hasta el final. Ya hablaré de mi futuro, pero por ahora estoy centralizado en Tigres".

A sus 27 años, por otra parte, Damm aseguró que aún tiene un sueño pendiente y por cumplir en su carrera como futbolista profesional: representar a la Selección de México en un Mundial. "Qatar 2022 es un objetivo que tengo, trabajo todos los días para eso. Me gustaría poder representar a México en una Copa del Mundo", explicó.

A modo de cierre, enviándole un mensaje más que importante y sentido a todos los aficionados de Tigres, el futbolista reveló que desea volver al club en algún momento. "A la afición de Tigres le tengo un amor y cariño muy especial. Toda la gente quiere que me quede. Le di todo lo que pude a Tigres, a la institución, a la afición... Me gustaría, en un futuro, regresar a Tigres a trabajar, ya sea de directivo, presidente, asesor, para poderle seguir regalándole importantes títulos en otra faceta", culminó.

Lee También