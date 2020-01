Dante Siboldi no tiene en mente reforzarse con Wanchope Ábila

Tras lesión de Milton Caraglio, y caída las negociaciones con Aké Loba, el Cruz Azul busca contra reloj contratar un centro delantero a tres días de que vuelva a jugar en la Liga MX.

Es por eso que en la mañana de hoy surgió el nombre de Wanchope Ábila como posible refuerzo para La Máquina ya que el delantero de Boca Juniors no será tenido en cuenta por el técnico Miguel Ángel Ruso. Sobre esto, Robert Dante Siboldi habló en conferencia de prensa.

“No sé por qué salió él. No entiendo quién fue (el que puso el nombre del argentino). A veces me asombra porque no estaba dentro del radar, al menos en el mío. Si la directiva ha tomado una decisión es otra cosa”, dijo el uruguayo al referirse que el jugador Xeneize no es barajado como refuerzo.

Ramón Wanchope Ábila no es opción para #CruzAzul �� señala Robert Dante Siboldi, quien también reconoció que en su análisis Angulo tampoco cumplía su expectativa. pic.twitter.com/JQa2furj4s — Carlos Córdova ����(Oficial) (@cordova_sports) January 8, 2020

Además, explicó que todos los jugadores que son nombrados para llegar al conjunto de La Noria son evaluados futbolísticamente, en primera instancia, por él.

“A todo lo pasado es muy fácil hablar. Nunca nos habíamos imaginado esto (sobre la lesión de Caraglio). Independientemente de esto el análisis y las determinaciones que se han hecho con Angulo fueron las correcta”, sentenció Dante Siboldi sobre el nuevo jugador del Tijuana.

Por último, habló sobre Santiago Giménez quien el próximo sábado sería titular el nueve titular frente a Atlas.

“Está en pleno desarrollo, en plena formación. Le toca y creo que esta preparado. Esta con mucha motivación”, comentó el técnico sobre el jugador de 18 años.

“A veces se genera, a veces llega y creo que a Santi le llega en un momento en el que está preparado”, agregó Dante Siboldi al referirse que los momentos para debutar se pueden generar o que tocan como el caso de Giménez.

A @santigim10 le toca ⚽️



Plena confianza de Robert Dante Siboldi a su delantero �� pic.twitter.com/iIwGEmzo49 — Carlos Córdova ����(Oficial) (@cordova_sports) January 8, 2020

