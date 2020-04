David Faitelson enloqueció con Álvaro Morales por recordarle el golpe de Cuauhtémoc Blanco

Una nueva emisión de Futbol Picante se llevó a cabo ayer por la noche y, como no podía ser de otra manera, la polémica se encendió a través de Álvaro Morales.

En medio de una discusión sobre ídolos, el controversial periodista lanzó: "A David (Faitelson) lo van a recordar por Cuauhtémoc (Blanco)".

Cabe recordar que David fue golpeado por el ex futbolista de la Selección Mexicana allá por 2003, cuando el 10 le tiró un puñetazo a través de una de las ventanas del vestuario visitante del Veracruz.

Ante esa declaración, Faitelson respondió muy enojado: "No, estás equivocado Álvaro. A mi no me van a recordar por un lugar donde yo sufrí una agresión de un jugador de futbol. Pareces demasiado desesperado por etiquetarnos a todos".

Por otra parte, ya hemos visto al periodista con Cuau arreglar sus problemas personales y queda más que claro que es un tema superado.

