David Faitelson explotó contra la abolición de ascensos y descensos en el futbol mexicano

Los dueños de los clubes de la Liga MX han tomado la decisión de abolir los descensos y ascensos en el futbol mexicano, algo que genera muchísima polémica y controversia. David Faitelson, periodista de ESPN, explotó ante esta situación en cámara.

El comentarista explicó: "El nuevo reto que afronta el futbol mexicano se refiere a no caer en la mediocridad. En equipos, entrenadores y futbolistas que no tengan la presión en una liga donde no existe el descenso. Y por otra parte, una liga que llaman de desarrollo donde tampoco podrán ser Campeones y subir de categoría".

"Los directivos del futbol mexicano han decidido copiar el modelo de los Estados Unidos pero no han entendido que la mentalidad e idiosincracia es muy diferente a la que tenemos aquí", reveló David.

Más adelante admitió: "El atleta estadounidense es competitivo por naturaleza, el mexicano tiene sus curvas ascendentes y descendentes y generalmente vive en procesos de una larga irregularidad".

"Está claro que los dirigentes han apostado por un modelo donde la economía y el negocio está por encima del aspecto futbolístico", sentenció Faitelson muy enfurecido.

Lee También