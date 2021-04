"¿Estas ciego Lord Deudor?": Burro Van Rankin a David Faitelson por criticar a los americanistas

Club América y Portland Timbers disputaron un polémico juego en la ida de cuartos de final de la Concachampions, que terminó con el estallido de la afición y los jugadores azulcremas debido al penal que el silbante sancionó sobre el final para el equipo de la Major League Soccer, que según la mayoría del público vino precedido de una falta hacia Bruno Valdez.

La discusión de las redes sociales se calentó cuando el comentarista de ESPN, David Faitelson, se mostró irónico con los reclamos de los futbolistas y los hinchas del conjunto de Santiago Solari. A través de su cuenta de Twitter, invitó a todo el entorno de las Águilas a "dejar de llorar", y etiquetó a Jorge Van Rankin.

"¿Otra vez el América va a reclamar el arbitraje? Por favor, dejen de “llorar” por todo… @burrovan", publicó el periodista deportivo en relación a los reclamos que llegaban desde Coapa.

'El Burro' Van Rankin, conductor de Televisa, no dejó pasar la oportunidad y le tiró un dardo a Faitelson citando su Tweet con una imagen donde se observa la falta no sancionada hacia el América que antecedió al penalti sancionado. Y no se olvidó de la promesa incumplida tras el juego que le dio los tres puntos al Atlas en la mesa. "Estás ciego #LordDeudor?", respondió el Burro junto a la imagen.

Antes de ese hecho, el hombre de Televisa ya había disparado otra serie de publicaciones hacia Faitelson en donde trataba de "vergonzozo" el hecho de que no hable en ESPN sobre lo que consideró un perjuicio arbitral hacia el América.

"Es verdaderamente lamentable en en el programa de fútbol picante @Faitelson_ESPN ahora si no opina nada del arbitraje vergonzoso contra el @ClubAmerica #lorddeudor", fue otro de sus mensajes.

