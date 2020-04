Renato Ibarra: "Nunca hubo agresión a mi expareja"

Hace unas semanas, Renato Ibarra fue denunciado por su exposa, Lucely Chalá, por supuestos actos de violencia hacia ella.

Luego de estar varios días en prisión, el ex-América pudo salir y, después de un tiempo, relató lo sucedido.

Renato Ibarra "Me han dado muy duro injustamente" https://t.co/0kVk65Ol1i — René Tovar (@Rene_Tovar) April 16, 2020

Renato dialogó con Fútbol Picante y confesó que los medios de comunicación le han dado muy duro e injustamente, porque en ningún momento hubo agresión a su expareja.

"He visto publicaciones que me han dado duro y de periodistas grandes, pero así es esto y me toca aguantar todo. Además, injustamente porque no hubo agresión a mi ex pareja", aseguró el ecuatoriano.

Luego de todo lo sucedido, Ibarra quedó totalmente desligado de Las Águilas y se entrena por su cuenta. El conjunto de Coapa busca venderlo lo más rápido posible, aunque no es fácil, ya que está cotizado en 5 millones de dólares.

