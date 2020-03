De la vieja escuela: Raúl Jiménez eligió su serie de TV favorita

Al igual que la Liga MX, la Premier League se encuentra en un parón a causa del coronavirus. Todavía es incierto cuando se reanudará la competición pero sí es un hecho que todos los equipos se encuentran resguardados en sus hogares a la espera de las indicaciones de las autoridades.

Allí, en Inglaterra, está Raúl Jiménez, quien sin dudas se vio afectado por esta pausa, ya que estaba transitando un impresionante momento, dando pelea con Wolverhampton en la tabla general.

Pero ahora lo importante es no pensar en ello. Por eso, el canal de prensa del elenco de West Midlands decidió hacerle una entrevista al delantero mexicano para conocer más sobre su intimidad.

Una de las preguntas más curiosas que tuvo que contestar el azteca sobre sus gustos de entretenimiento. Puntualmente, sobre cuál es su serie de televisión favorita.

"Mi programa de TV favorito es Dragon Ball. Es un animé que he visto desde que tenía como siete años de edad y nunca me he perdido un episodio. Todavía veo las nuevas películas y algunos capítulos cuando están en la televisión", reveló Raúl.

