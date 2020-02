Gerardo Martino pasó por el programa de Marca Claro y dio una excelente entrevista donde tocó varios temas interesantes. Uno de ellos, por supuesto, fue Carlos Vela.

El delantero que la rompe en Los Angeles Football Club no juega en la Selección Mexicana por decisión propia hace un tiempo largo y al Tata le preguntaron cómo está la situación.

"Depende de él. Lo que puede pasar es que alguno (Juan Carlos Osorio) ha tenido la suerte de que en el momento en el que decidió decir que sí. Pero depende exclusivamente de él", aclaró el entrenador.

Más adelante confesó: "Hablamos mucho y bien con Carlos. Le tengo mucho respeto porque me pareció un tipo muy frontal y muy sincero. No solo hablamos personalmente, tambien lo hacemos por teléfono".

"Hoy ya no hablamos más, por lo menos de esta situación. Él decidió en un momento no estar, depende de que modifique su postura que me contó a principios del año pasado", afirmó el argentino.

“Carlos Vela tiene mucho tiempo siendo uno de los MEJORES MEXICANOS”



Gerardo Martino, D.T. Selección Mexicana en #MarcaClaroMVS

��102.5 FM ⁰��336 Dish⁰�� https://t.co/hR2c0FjRUi pic.twitter.com/fpDWZKhg6m — MARCA Claro (@MarcaClaro) February 28, 2020

Por último, Gerardo Martino sostuvo: "Carlos hace mucho tiempo es uno de los mejores mexicanos. No sé si el mejor".

Lee También