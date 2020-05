Diego Abreu confesó que quiere ser como Raúl Jiménez

Diego Abreu pretende comenzar a hacer historia en el futbol, tal como lo hizo su padre. El delantero, quien ya forma parte de la Selección de México juvenil, tiene un referente para cumplir todos sus objetivos futbolisticos a futuro. Hablamos de, nada más y nada menos, que Raúl Jiménez.

La joven promesa del Tri destacó a la figura del Wolverhampton de la Premier League, e incluso lo eligió por encima de dos jugadores destacados en su puesto, con quienes también comparte parte de su nacionalidad uruguaya: Luis Suárez y Edison Cavani.

Diego Abreu disfruta su estaría en el Tri.

"Me quedo con Raúl, además yo pateo penales y sé que Raúl Jiménez no erra. Entonces cuando me junto con mi padre, le digo que voy a patear así. Me lo proponfo y lo entreno con el golero de mi club. Si tengo que errar, erraré, pero quiero patear como él", confesó el Loquito, en diálogo con TUDN.

"Es como que Raúl se las ingenia para salir adelanteo, va contra todo sin importar lo que pase. Esa mentalidad que tiene de ir para adelante me gista mucho. Admiro su insitencia permanente que tiene en todas las jugadas", cerró.

El atacante, con presente en Defensor Sporting (Uruguay), estaría siendo seguido por Chivas y Necaxa, para la próxima temporada. Así lo reveló su padre, Sebastián Washington, quien vistió las playeras del América, Cruz Azul, Monterrey, Tigres, entre otros.

Lee También