Diego Lainez no ha entrado entre los 60 jóvenes futbolistas que pelean por el premio de Golden Boy 2020

Diego Lainez no ha tenido una buena temporada en el Real Betis. El extremo mexicano no ha sumado muchos minutos en la temporada de La Liga: ha jugado apenas 15 partidos, donde no ha conseguido anotar goles ni otorgar asistencias de gol. El conjunto español finalizó la temporada en la quinceava posición.

No hay dudas de que el ex-América es una de las mayores promesas en México y en el futbol mundial. Diego había sido incluído entre los 100 mejores jugadores menores a 21 años, nominados al Golden Boy 2020.

Sin embargo, la lista cada ves se achica más. En el día de hoy se dieron a conocer los 60 futbolistas que continúan en carrera para obtener el premio mencionado anteriormente: Lainez quedó fuera.

Diego Lainez quedó fuera del Golden Boy 2020. Getty Images.

Hace algunos días, Manuel Pellegrini arribó a la dirección técnica del Betis y las esperanzas del elemento de 20 años se renovaron. Todo parece indicar que el mediapunta tendrá más minutos en campo con el nuevo estratega.

Los 60 jugadores que siguen vivos para ganar el Golden Boy (premio al mejor futbolista Sub-21 del Mundo). La lista empezó en 100 y cada día 15 de mes se reducen 20 candidatos.



Diego Lainez estaba en la de 100 y todavía entró a la de 80, pero quedó fuera en este recorte. pic.twitter.com/HgpWLIbNk3 — Luis Fridman (@FridmanLuis) August 15, 2020

Lo cierto es que el excampeón con el Club América llegó al viejo continente gracias a su gran desempeño en la Liga MX. Lainez necesita de un técnico que confíe en él y le otorge los minutos necesarios para sobresalir en Europa.

Lee También