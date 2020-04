Diego Latorre asegura que los equipos mexicanos no sienten la Copa Libertadores como los sudamericanos

En los últimos meses, comenzó a deslizarse la posibilidad de que los equipos mexicanos vuelvan a disputar la Copa Libertadores.

Yon de Luisa, presidente de la FMF, reveló la intención de que los equipos aztecan retornen a la máxima competencia Conmebol.

Entre diversas opiniones sobre la vuelta al certamen, Diego Latorre manifestó por qué no visualiza que esto pueda ocurrir.

"En Sudamerica la Copa Libertadores tiene un prestigio que no tiene en México. Acá nacimos, sentimos desde que somos chicos. Eso genera una adhesión hacia el torneo muy especial. México ha convivido con otro sistema de pertenencia, no la sienten, no saben lo que signfican, no han crecido con ella", comentó en una entrevista exclusiva con Bolavip.

A su vez, el ahora narrador deportivo y exjugador de Cruz Azul, agregó: "El poderío económico lo tienen, no creo que necesiten participar y más si las distancias son crueles".

Así las cosas, el regreso de los equipos mexicanos a la Copa Libertadores aún es incierto.

