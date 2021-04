El video retro de Riquelme con Latorre que es viral en Twitter: "Cuando Boca no ganaba era por mí"

Si ya había lío la semana pasada en Boca, la renuncia de Mario Pergolini como vicepresidente primero hizo saltar absolutamente todo en el club puertas para afuera y el principal apuntado de eso es Juan Román Riquelme.

En las últimas horas, en Twitter se viralizó una vieja declaración del por entonces Diez y capitán del Xeneize cuando era futbolista y estaba en la última etapa del club. Precisamente, es una entrevista en Fox Sports Radio en medio de una lesión que no lo dejaba volver a las canchas.

En un diálogo con Diego Latorre, exjugador de Boca y que estaba en el programa, Riquelme le decía: "Diego, yo no tengo dudas que si estuviese jugando estarían diciendo que Boca estaba primero pero Boca juega muy mal por Riquelme. Lo tengo clarísimo".

Además, agregó: "Para mí, era fantástico porque siempre creí que era lo que me correspondía: hacía vivir en paz a mis compañeros, hacía vivir en paz al técnico, a los dirigentes. Cuando mi equipo ganaba era por ellos, cuando mi equipo no ganaba era por mí". Sí, casi como si lo hubiese dicho hoy.

Por último, sentenció: "Yo me tenía quedar encerrado en casa, comiendo asado con familia, y ellos podían ir con el perro a la plaza. Para mí, está buenísimo. Son cosas que me tocaron en la vida. Si me tocara volver a ser futbolista, quiero volver a ser Riquelme. Es hermoso".

