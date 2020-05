Diego Reyes se pronunció sobre la idea de jugar Jornadas dobles cuando regrese la Liga MX

Luego de 53 días de estar parados, los futbolistas de la Liga MX esperan con ansias el regreso de la competencia en medio de la pandemia del Coronavirus. El defensa de Tigres, Diego Reyes, se expresó en ese sentido y dio su punto de vista sobre la idea de jugar Jornadas dobles para recuperar los juegos perdidos.

"Ojalá termine pronto esto, estamos esperando salir de esta situación y regresar a las vidas cotidianas, el poder hacer lo que más amo que es futbol, claro que se extraña el poder salir a la calle sin ningún tipo de problema, pero hay que ser responsables estando en casa”, comenzó el elemento de 27 años en rueda de prensa acerca de la contingencia que atraviesa.

Para completar los 13 encuentros que adeuda el Clausura 2020, Reyes vio con buenos ojos jugar la mayor cantidad de partidos. "Ya descansamos mucho. Estamos preparados para poder jugar jornadas dobles. Estoy emocionado por volver a jugar y sería el hombre más feliz en estos momentos. Tal vez esto no lo hubiera dicho si no estuviéramos en cuarentena, pero ahorita mismo realmente si nos ponen a jugar jornadas dobles no tendría ningún problema", reconoció.

Sobre el regreso de la Bundesliga, el ex Porto lo definió como "un hilo de esperanza". "Ellos llevan mucho tiempo de ventaja, llevaban más tiempo que nosotros en cuarentena, te anima para seguir trabajando", aseveró acerca del reinicio del futbol alemán el próximo 16 de mayo.

Por último, se mostró en contra de la propuesta de modificar las reglas para terminar las ligas en el menor tiempo posible. "Me parece algo exagerado hacer cinco cambios. Sería raro el jugar un partido de 70 minutos. El futbol está escrito, tiene reglas. Por eso cada equipo tiene que ser responsable en cómo manejar esta cuarentena", concluyó.

