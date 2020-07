Diría que sí: Guillermo Almada aceptaría dirigir la Selección de Ecuador

Guillermo Almada, exjugador y actual entrenador de Santos Laguna, aseguró que no ve con malos ojos la posibilidad de dirigir la selección ecuatoriana. El uruguayo aseguró que en Ecuador hay mucho talento, además, tuvo la oportunidad de comandar tácticamente al Barcelona de Guayaquil, entre los años 2015 - 2019.

"Sí me gustaría (dirigir la selección), valoro mucho la materia prima que tiene el futbol ecuatoriano. Se puede hacer algo importante con una buena planificación. Ecuador significa mucho para mí y mi familia, nos cobijaron cuatro años, tenemos un agradecimiento muy importante a la sociedad", señaló en el video.

Y agregó: "Sobre todo cuando hay un proyecto, uno lo analiza. Lo económico es lo último, tengo prioridades en otras cosas. No voy a ser hipócrita y decir que no me importa, pero es lo último que me traza. Veremos el proyecto deportivo que nos plantean y si es tentador, lo priorizaremos".

�� Charlamos con nuestro DT Guillermo Almada, quien nos cuenta cómo han sido los primeros días de trabajo con el equipo de cara al Apertura 2020 ��#ModoGuerrero����⚔ pic.twitter.com/onQZ9lx79N — Club Santos (desde ��) (@ClubSantos) June 29, 2020

Te presentamos un nuevo capítulo de #SinCensura, @mariapazmr conversó con el profesor Guillermo Almada, actual DT de #SantosLaguna, donde contó lo que pasó con Rodrigo Aguirre.



Ya disponible en nuestro canal de YouTube: #OhConde!

�� https://t.co/68jaiOZxTO#HechosParaTi pic.twitter.com/exZVkpDo8Q — Radio Diblu FM (desde ��) (@RadioDibluFM) July 3, 2020

De todas formas, señaló que, hasta el momento, no ha recibido ningún tipo de llamado y nadie se ha comunicado con él.

"Quiero ser honesto, no tuve ninguna conversación con la dirigencia actual. En este mundo globalizado, nos localizamos en cualquier parte y si hay interés, llegará a nuestros oídos", sentenció el entrenador de Santos.

Lee También