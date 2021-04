Fin a la incertidumbre: Donovan Carrillo amenaza con hacer historia en los Juegos Olímpicos de Invierno Beijing 2022

La incertidumbre por saber si participaba, o no, ya quedó atrás, el reglamento de la Unión Internacional de Patinaje Artístico (ISU) confirmó que Donovan Carrillo será el segundo mexicano en participar en unos Juegos Olímpicos de Invierno en la especialidad en toda la historia, y por ello, el tapatío ya se mentaliza en lo que viene: Hacer historia en Beijing 2022 y poner el nombre de México muy en alto.

A un día de que se confirmara su boleto a la justa del próximo año, el patinador artístico habló en conferencia de prensa para anunciar cómo será su preparación para asumir de la mejor manera el compromiso olímpico, al cual llegará con el firme objetivo de competir por los primeros lugares, convencido de que los atletas mexicanos sí están para competir y no solo para participar.

"El resultado que se tuvo en el Campeonato Mundial es solo el inicio, puedo dar mucho más y con el apoyo de los campamentos puedo aumentar mi nivel de patinaje y llegar lo más preparado posible para ser competitivo, porque de eso se trata el deporte, no nada más es ir a participar, y muchas veces eso es algo que muchas personas te lo pueden decir, que ya por ser mexicano y no tener nieve solo vas a participar y no vas a competir, y no es así, todos tenemos la capacidad si entrenamos y somos perseverantes para ser competitivos y ese es el objetivo", advirtió Donovan Carrillo.

"En un principio fue difícil de asimilar; me da mucha alegría y también me hace ponerme objetivos y plantearme metas por las que voy a trabajar para cumplirlas en esta justa olímpica, voy a prepararme al 100% para dar un resultado del que mi país y todas las personas y yo mismo me sienta orgulloso de representar a mi país en los Juegos Invernales", Donovan Carrillo.

@donovandcarr

¿Cuáles son los aspectos a mejorar rumbo a Beijing 2022?

En ese mismo sentido, y con la meta de que la bandera de México ondee en lo más alto de la capital china, el mexicano que revivió el patinaje artístico a ritmo de canciones de Juan Gabriel anticipó cómo será su preparación lo que resta del 2021 y a principios del próximo año antes de la competencia.

"Se viene un plan muy fuerte para seguir avanzando, porque el deporte no deja de avanzar, con estrategias claras para buscar una mejoría; la clave es incrementar la dificultad en ambos programas para que se note una mejoría, aumentar la complejidad artística, esas son las dos metas principales para lo que resta del 2021 y a principios de 2022", sentenció.

