Matheus Dória victimizó a Santos Laguna ante la aplicación del VAR

Contra todo pronóstico, Tijuana dio uno de los golpes más impactantes de la primera jornada del Clausura 2020 de la Liga MX y superó 2-1 a Santos Laguna, el útimo superlíder.

El equipo conducido por Guillermo Almada no mostró la misma versión que en el Apertura 2019 y eso los futbolistas lo reconocen. Como Matheus Dória, que lo dejó en claro este martes.

"Ya empezó. Tenemos que estar atentos, no podemos estar esperando, regalando fechas, tenemos que estar más atentos", aseguró el defensa brasilero en rueda de presa.

Pero más allá de la autocrítica, el autor del único tanto de los Guerreros apuntó contra la utilización de la tecnología. Y claro, ve una inclinación en contra de los de Torreón.

"Es bien complicado hablar del VAR, la verdad es que casi todas las veces va en contra de nosotros, ya dejé de hablar del VAR y todo eso. A mí no me gusta nada porque no es la realidad del partido. Tienen que ver con la misma velocidad de la jugada. Ahora veo muchas tarjetas rojas directivas, antes no había tanto. Eso se ve feo para el futbol", manifestó Dória frente a todas las cámaras y micrófonos.

