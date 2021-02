Matheus Doria apuntó contra la Liga MX y defendió a Félix Torres por el racismo

El escándalo vivido entre Santos Laguna y Atlético de San Luis por la jornada 7 del Guard1anes Clausura 2021 todavía sigue latente, luego de los supuestos actos de racismo contra Félix Torres y a la espera de una resolución de la Liga MX.

A traves de una videoconferencia de prensa, Matheus Doria, quien ya había hablado duramente tras el partido, apuntó contra las autoridades señalando que su compañero pagó por su error, pero nadie lo hace por el acto de discriminación. Y también aclaró que ellos no buscan que le quiten los puntos a los Potosinos, tal y como ocurrió en el caso de América y Atlas por la mala inclusión de Viñas.

"San Luis ganó los tres puntos y nosotros no estamos peleando por eso, porque el racismo va más allá de eso. No hay justificación. Félix fue castigado y tomó la expulsión, y el que cometió el racismo, ¿Qué pasó? nada. Entonces, así vamos a seguir teniendo racismo por todos lados si no hacemos nada", expresó.

Por su parte, señaló que sus compañeros del conjunto Guerrero no actuaron de la manera correcta cuando supuestamente sucedieron los actos racistas, y que la próxima se retirarán del campo de juego.

"Hablamos en el vestuario y si esto vuelve a suceder, ya sabemos qué hacer: salir de la cancha y esperar que saquen del estadio a la persona que insulta. Nosotros no sabíamos cómo actuar, pero ahora ya lo sabemos", expresó.

Y volvió a disparar contra aquellos que, según indica

"Los que atacaron a Félix con ese acto racial lo saben y espero que les duela a la hora de acostar la cabeza en la almohada para dormir, que no tengan tanta tranquilidad porque sí es raro, sí es pesado. Mas allá de pruebas, la gente debe tener consciencia".

