Alan Peniche, el mexicano que conquistó a Diego Armando Maradona con sus playeras

Son infinitas las historias que tienen los aficionados futboleros con Diego Armando Maradona, quien falleció el pasado miércoles 25 de noviembre a causa de un paro cardiorrespiratorio. Y en Bolavip decidimos contar una más cercana a México. La de Alan Peniche, quien viajó al Mundial de Brasil 2014 específicamente para conocer al astro y poder entregarle, en persona, un obsequio muy particular...

Nació en CDMX, fundó una empresa de playeras artesanales, llamada Leyenda Futbol, que tiene como objetivo realizar réplicas exactas con una investigación en sus escudos, telas y cortes, y utilizó eso para conquistar al argentino. Llegó al país sudamericano con la camiseta que Pelusa utilizó en 1977 durante su debut con la Selección en la goleada 5-1 ante Hungría en La Bombonera.

¿Cómo contactó a Diego Maradona?

En plática exclusiva con Bolavip, este soñador reveló la importancia de su amistad con un periodista, quien terminó siendo el nexo en el inicio de esta historia: "Me avisa que para el Mundial del 2014 iba a ser de los productores del programa De Zurda. Yo no tenía la idea de ir, pero me dice que está la posibilidad de que le demos las camisetas. Compré inmediatamente el vuelo. No fui a ningún partido, solamente fui a verlo".

El primer encuentro, con abrazo incluido

"Fue la primera vez que me había puesto nervioso con un exjugador. Conocerlo y ver la manera que me trató también fue impactante. Lo conocí en persona entera, cuando se acordaba de todo. Me dejó una mejor impresión de la que yo tenía de él. Mucha gente lo ataca pero no sabe lo buena persona que era. Tenía una sencillez increíble, no la típica del futbolista, eso demostraba la calidad de persona", comentó Alan Peniche, vía telefónica, recordando la primera vez que estuvo frente a frente con el 10.

El mexicano le entregó la playera al argentino y la reacción instantánea fue con un abrazo por parte del astro. "Todas las veces que lo veía, él se acordaba. Me empezaba a contar anécdotas de sus nietos, hijos, de la camiseta, de lo que yo llevaba a firmarle. Era como hablar con un abuelo cuando le regalabas algo de su juventud", expresó el empresario con un paso por el futbol sobre todas las respuestas que obtuvo. No solo en ese entonces, sino también en otros encuentros que se dieron posteriormente.

Las playeras de Cebollitas para sus nietos

"Para Benjamín y para Dieguito Jr. Esta es la mejor idea que se le pudo haber ocurrido, sin ninguna duda", expresó el Diego Maradona, durante la emisión del programa De Zurda junto a Víctor Hugo Morales, después de haber visto las camisetas de la mítica serie que le regaló Alan Peniche. El mexicano dio en la tecla, acertó por completo su obsequio y logró emocionar al astro mundial.

"Eso demostraba toda la grandeza que tenía él como persona. Podría haber comprado lo que quisiera con el dinero que tenía, intenté imaginar algo que le causara gusto. No era tanto lo del tema económico, sino que le recordara a algún momento. Algo tan sencillo lo hacía feliz", explicó el empresario en diálogo telefónico con Bolavip, volviendo atrás en el tiempo.

