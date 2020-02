Edson Álvarez es uno de los pocos futbolistas mexicanos que se encuentran en el Viejo Continente. El defensor llegó al Ajax, el equipo más grande de los Paises Bajos, proveniente de América.

En conversación con TUDN, el jugador reveló que no le pesa la jersey porque él llegó de un grande de México a un gigante de Europa.

“Vine del club más grande de México y pasé a un gigante de Europa, así lo consideró yo. Es sorprendente, porque vemos y en cuanto a medios, en México estamos a otro nivel mediático porque aquí las cosas son muchas más tranquilas. Puedes hacer tu vida sin ningún problema y ese es el único cambio que veo yo”, expresó.

Sobre lo que se disputa en Holanda, Edson fue claro. "En la competencia local, saber que así sea el último lugar, juega o trata de jugar, intenta hacer las cosas bien, presionan los 90 minutos…es increíble la firma en la que juegan y plantean el partido, es la gran diferencia que he visto", explicó.

Para finalizar, el jugador habló de su no titularidad en Ajax. “Ni yo mismo lo puedo explicar. A mí lo que me corresponde es entrenar, dar mi 100 por ciento, como lo he venido haciendo dese que estaba en el América, las veces que he estado en la selección, y bueno son cosas que uno no entiende, son decisiones del técnico, pero yo estoy muy tranquilo porque cuando me dieron la oportunidad y me pusieron a mi siento que lo hice muy bien. Así que solo me queda seguir trabajando, solo llevo seis meses y quedan por aprender muchas cosas”, sentenció.

Lee También