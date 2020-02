Por la sexta jornada del torneo Clausura 2020 de la Liga MX, Santos Laguna derrotó a Tigres UANL por 2-1 en el estadio Corona.

Los Guerreros recuperaron la identidad que mostraron en el campeonato pasado y se pudieron imponer ante uno de los candidatos al título.

Sin embargo, ayer el juego se vio opacado por una jugada insólita que se dio entre Nahuel Guzmán y Eduardo Aguirre. El Patón se molestó con el jugador de Santos y se le tiró encima cometiéndole penal.

El silbante no cobró nada y se generó una pica entre los futbolistas, que por suerte terminó allí. El mismo Aguirre, luego del partido, habló de esta acción ante la prensa.

"NAHUEL ME PIDIÓ DISCULPAS AL FINAL DEL PARTIDO. FUE LA CALENTURA" #LUP Eduardo Aguirre habló sobre la polémica con Nahuel Guzmán.



Las reacciones de Guillermo Almada y 'Tuca' Ferretti del encuentro Santos vs. Tigres de J6 pic.twitter.com/pqQ2gHAPse — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) February 17, 2020

"Nahuel me pide disculpas al final del partido. A lo mejor fue un poco de calentura. al final se me acercó y me pidió disculpas y es algo bueno", explicó el delantero.

