Edwin Hernández y el calvario que vivió en España: "Lloré varias noches"

Luego de lucirse por varios años en distintos clubes de la Liga MX como León, Chivas y Pachuca, el futuro de Edwin Hernández al principio del 2020 no era para nada claro. El defensor, comenzado dicho año, se había desprendido del Rebaño Sagrado y no tenía club en el cual continuar su carrera profesional.

Sorprendiendo a sus seguidores con una propuesta más que seductora proveniente del Viejo Continente, el futbolista empacó sus cosas y tomó la decisión de mudarse a España para pasar a defender los colores de la playera del Salamanca. Si bien el mexicano arribó al país con ansias de destacarse, lo cierto es que el destino le jugó una muy mala pasada.

Habiendo trabajado unos pocos días con su nuevo club, Aris tuvo que aislarse en su hogar alejado de sus seres más cercanos a raíz de los estragos producidos por el coronavirus en España. En diálogo con ESPN, el futbolista relató su cruda experiencia en la nación europea.

"Lloré varias noches porque extrañas a la familia, saber que estás en una situación donde no puedes hacer nada es muy frustrante. Trataba de mantener esa calma pero realmente en las noches es cuando la cabeza empieza a pensar muchas cosas que no puedes controlar y eso a veces te frustra. Empiezas a extrañar, a sentir esas cosas de la distancia... y realmente si es complicado. Hubo varias noches que rompí en llanto", narró exteriorizando un escaso fragmento de toda la angustia que tuvo que padecer durante el inicio de dicha historia.

Libre una vez más y en busca de un club en el cual continuar con su carrera profesional, Edwin, quien apunta todos sus cañones a regresar a la liga mexicana, continuó: "Iba con la ilusión de ser algo en España y desafortunadamente pasa todo esto. Vas con el sueño de poder trascender, y desafortunadamente a mí me tocó está mala situación que ocurrió a nivel mundial. Fue algo complicado porque el estrés de no saber qué es lo que va pasar y de no saber en cuánto tiempo vas a volver a ver a la familia es muy fuerte y te decepciona no haber podido demostrar que podías triunfar allá".

