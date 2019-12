"El 29 me veo levantando la Copa en el Azteca": Antonio Mohamed

Rayados de Monterrey tiene la cabeza en dos competencias a la vez. Mientras participa en el Mundial de Clubes (donde se enfrentará al poderoso Liverpool el miércoles), también piensa en la Final que deberá afrontar ante América para ver quién se corona campeón del Apertura 2019.

Por eso, es inevitable que a Antonio Mohamed, el entrenador del equipo, por el duelo ante las Águilas. Y el Turco reveló qué desenlace se imagina para esta historia...

“Yo me veo festejando, eso me imagino todo el tiempo. Soy muy positivo. El 29 en la noche me veo en el Azteca levantando la Copa. Pero bueno... Esto es fútbol y puede pasar cualquier cosa”, expresó en una entrevista a Multimedios Deportes.

De todas formas, aunque sabe que es un partido por demás difícil, no se desenfoca del duelo contra el conjunto de Jürgen Klopp. “La verdad es que no tengo todavía la cabeza puesta en la final, quiero disfrutar este momento el partido ante el Liverpool".

Mohamed vivirá su tercera final en Rayados y va en busca de su primer título: "Sabiendo que después tengo el 26 y 29 mi verdadera revancha, pero para eso habrá tiempo de analizarlo, de pensar. En este momento vivimos para jugar ante el Liverpool y lo queremos vivir al cien por ciento”.

