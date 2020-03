El Campeón del mundo Sub-17 que huyó de Guatemala por el Coronavirus

La pandemia del Coronavirus está afectando a todo el mundo y su rápida propagación provoca que algunas personalidades tomen medidas drásticas, como lo es huir de un país.

Eso mismo hizo César Villaluz, futbolista mexicano que reveló para TUDN que tuvo que escapar de Guatemala debido a la crisis que generó el Covid-19.

El ex Campeón del mundo Sub-17 en 2005 con la Selección Nacional y futbolista de Cruz Azul se encuentra jugando desde 2018 en Deportivo San Pedro, equipo de la Primera División de aquel país.

"En Guatemala llegó lo del coronavirus y prácticamente cerraron todo… centros comerciales, negocios restaurantes, a las 8 de la noche está todo cerrado, lo único que se queda abierto es para las despensas, farmacias y bancos con ciertas restricciones, pero prácticamente la persona que está en la calle la pueden llevar presa y multarla", señaló el mediocentro.

Más adelante detalló: "También cerraron fronteras, no hay transporte, no hay taxis y cerraron las fronteras y se creo todo. Yo apenas alcancé a pasar como mexicano, pude salir, pero dicen que ahora ya no pueden estar hasta que se quite lo de la cuarentena".

"Cuando el presidente dio el discurso pidió que se mantuviera la calma porque solo había 4 casos, pero mandó a todos a sus casas y como decía que no sabían cuando podía tener un informe, la gente tomó mal el mensaje y se alarmó mucho porque cerraron todo y las calles sales solo a lo indispensable", sentenció el azteca.

