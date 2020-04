El Ingeniero Rodríguez acusó a importante organismo administrativo de impedir construcción del estadio de Tigres UANL

Durante la última década, Tigres UANL hizo un click y se metió entre los equipos más grandes de la Liga MX. Los resultados conseguidos durante estos diez años son indudables, pero siempre hay una mancha.

Fuera de lo deportivo, los aficionados de los Felinos tuvieron un pedido expreso para los directivos que, hasta el momento, no pudo hacerse realidad. Ni con Miguel Ángel Garza ni con Alejandro Rodríguez.

El sueño del elenco de Nuevo León es tener un nuevo estadio, con estructura de primer nivel europeo, tal como lo construyó Rayados y lo inauguró en el 2015.

¿Por qué Tigres no pudo seguir los mismos pasos que Monterrey? ¿Por qué todavía sigue jugando en el Estadio Universitario? El Ingeniero respondió lo que todos querían saber.

"En esa ocasión, Don Roberto, que en paz descanse, me entrevistó. Ya tenían todos los permisos y desgraciadamente nunca tuvieron el permiso principal que era de CONAGUA", reveló el expresidente de la institución regiomontana, acusando a la Comisión Nacional del Agua.

Por último, desde su lugar fuera del club, no quiso ilusionar a ningún fanático con su pronta construcción: "Yo tengo dos años que no estoy cercano a esto, no tengo más información".

