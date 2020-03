Lo quiere fuera: El Negro Santos postuló a tres técnicos para reemplazar a Miguel Herrera en el América

Al estar al frente de un equipo tan grande como América, Miguel Herrera se acostumbró a recibir críticas. No solo de algunos reporteros de los medios de comunicación, sino también en las redes sociales.

Pero durante el último tiempo, el entrenador de las Águilas tuvo que acostumbrarse a recibir negativas de un histórico futbolistas que vistió la playera del elenco azulcrema: Antonio Carlos Santos.

En reiteradas oportunidades, el Negro dejó en claro que no comparte la manera de trabajar del Piojo. Y en una entrevista exclusiva con Bolavip volvió a mencionar su malestar con el actual timonel.

"El plantel del América es joven, el problema es que no han sabido manejarlo. Cuando tú tienes a alguien que no te ayuda a mejorar tus características, no sirve. Yo siempre he dicho que los entrenadores son los que te ayudan a formarte, más dentro de una cancha, pero el nuestro no tiene mucha idea de ello", lanzó el exjugador a través de una charla telefónica.

Como si esto fuera poco, el brasilero que se desempeñaba como volante imaginó al conjunto de Coapa sin Herrera y postuló a tres grandes directores técnicos de Sudamérica para tomar su lugar.

"Yo traería un entrenador ganador como son Marcelo Gallardo, Renato Gaúcho o Mano Menezes.Tienes que traer gente con un perfil ganador pero que tenga la calidad y sepa a lo que juega su equipo", se ilusionó el Negro con un importante sustituto para el Piojo.

