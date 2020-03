El Tuca le descontó 30 mil pesos al sueldo de José Luis 'Parejita' López

No le costó mucho a José Luis López Monroy, conocer el carácter de Ricardo Ferretti quien lo dirigió durante un año en los Pumas y a quien le guarda un profundo respeto a pesar de un episodio que tuvieron durante un encuentro del futbol mexicano.

Durante el encuentro, López le reclamó fuertemente al árbitro del partido ganándose una tarjeta amarilla y a distancia el Tuca lo observó paciente y detenidamente. Al día siguiente, durante el entrenamiento, Ricardo Ferretti llamó a Monroy y le recriminó fuertemente la forman tan infantil en que se hizo amonestar.

“Me dijo que me descontaría de mi sueldo” como una medida de escarmiento y como un ejemplo para el resto de la plantilla. José Luis no le creyó, pensó que se trataba de una broma del estratega brasileño “hasta que me llegó mi quincena y faltaban 30 mil pesos”, afirmó Parejita López.

Pero lejos de enfadarse, el Parejita tomó aquella experiencia como un aprendizaje que le sirvió para no volver a regalar una tarjeta amarilla y ser más maduro dentro del terreno de juego para no perdujicar al equipo ni a sus compañeros.

